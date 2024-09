La Parrocchia di San Michele Arcangelo e il Circolo G. Borsi di Brisighella, in collaborazione con le Associazioni del Territorio Brisighellese, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, si uniscono per festeggiare il Patrono della cittadina con la terza edizione della Festa di San Michele Arcangelo.

Quest’anno due giornate: sabato 28 settembre alla sera con DJ SET dalle ore 22.00 e l’intera giornata di domenica 29 settembre presso i locali ricreativi del circolo G. Borsi in via Fossa n. 8/12.

L’intero ricavato delle due giornate sarà devoluto per la ristrutturazione della Collegiata di San Michele Arcangelo e della Chiesa del Monticino e per l’emergenza maltempo che ha nuovamente colpito il nostro territorio.

PROGRAMMA

SABATO 28 SETTEMBRE

“Aspettando il Patrono”: dalle ore 22.00 DJ SET presso il tendone sul retro del Circolo G. Borsi

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 11.15: Santa Messa presso il cortile parrocchiale del Circolo G. Borsi in via Fossa n. 8/12 presieduta dal Vescovo delle Diocesi di Faenza e Modigliana Mons. Mario Toso

Dalle ore 12.30: sarà attivo lo stand gastronomico in Via Fossa a cura del Circolo G. Borsi per pranzo su prenotazione (per info e prenotazione cell. 328 – 7945761 tramite WhatsApp oppure telefonando in orario pomeridiano/serale)

Dalle ore 14.30 inizio delle attività di intrattenimento in Via Fossa e nei locali ricreativi del Circolo G. Borsi con giochi e divertimenti a cura di: A.S.D. Brisighella Val Lamone Calcio, Banda del Passatore di Brisighella, Basket Tre Colli Brisighella, Caritas Madonna del Monticino Brisighella, Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae, Gruppo Alpini “Sirio Baldi” Brisighella, Gruppo Scout Agesci ValdiLamone1, Judo Brisighella, Memoria Storica di Brisighella “I Naldi – Gli Spada”, Ordine della Torre, Ragazzi di Brisi, Sancti Ruffilli, Scuola di Musica Masironi, Tamburi Medioevali di Brisighella, Tre Colli Tennis Club Brisighella, Val Lamone Volley A.S.D.

Partecipano nell’organizzazione il Circolo ricreativo Culturale Arci Ambra – Brisighella, il Centro Volontari Brisighella, Associazione C’era una volta il Ricamo, l’Associazione La Tua Mano Per La Pace, Onda Sonora, Galassini Claudio, Nonni Jacopo, Cornacchia Francesco, Soglia Laura e Morara Claudio.

I Foto Amatori Brisighellesi scatteranno fotografie durante l’evento.

La grafica della manifestazione è stata curata ed ideata da Manuela Calderoni.

In caso di maltempo la festa si sposta all’interno dei locali della Parrocchia di San Michele e all’interno del tendone sul retro del Circolo G. Borsi, mentre la Santa Messa sarà celebrata all’interno del Cinema Giardino.

Per maggiori informazioni:

Presidente Circolo G. Borsi, Sig. Valmori Widmer – Cell. 338 4639758