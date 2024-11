Partirà giovedì 28 novembre il primo appuntamento del ciclo APERITIVO LETTERARIO AL “PIRAZZINI”, organizzata dal Comitato Genitori e dagli insegnanti della scuola, supportati dalla dirigente Maria Vittoria Marino.

Questa prima serata prevede la partecipazione della scrittrice faentina Annalisa Fabbri, vincitrice di prestigiosi premi letterari, che racconterà dei suoi libri e delle affascinanti figure femminili che ne sono protagoniste.

Presenterà la serata Marisa Tronconi.

Sarà presente Silvia dal Pane, presidente di S.O.S. Donna.

L’incontro, a cui è invitata tutta la cittadinanza, si svolgerà nei locali della scuola, in via Marini 26, alle ore 18.30, e si concluderà con un aperitivo offerto dal Comitato Genitori.

È previsto un intrattenimento per i bambini presenti.

Questa è solo una delle tante novità in programma per la scuola Pirazzini nei prossimi mesi: open day con laboratori e la possibilità per i genitori di partecipare alle lezioni didattiche su prenotazione. La scuola da qualche anno si sta rinnovando e ha introdotto la metodologia “dada-logica”– questa sarà un’ occasione per andare