“Numerose strade comunali, soprattutto quelle nelle aree periferiche come la zona San Biagio, versano in uno stato di degrado senza precedenti.” A dirlo è la Consigliera Comunale Cristina Alpi, della Lega.

“Le strade comunali hanno subito un notevole deterioramento a causa della prolungata mancanza di manutenzione. Questa situazione ha causato gravi disagi ai residenti, con danni frequenti agli pneumatici dei veicoli a causa delle numerose buche e dell’asfalto ormai logoro,” continua la Consigliera. “Lo scorso anno, con l’allora Assessore Milena Barzaglia, ci eravamo impegnati per il ripristino delle strade maggiormente deteriorate, come Via Strocca e Via Ramona. Tale impegno era stato formalizzato durante un sopralluogo che ha visto la partecipazione, oltre che degli abitanti della zona, anche del Vice Sindaco Andrea Fabbri e l’Assessore Massimo Bosi. Tuttavia, questi lavori di manutenzione, iniziati più di un anno fa, sono stati successivamente interrotti e lasciati incompleti.

“È inaccettabile che i lavori di manutenzione stradale, fondamentali per la sicurezza e il benessere dei cittadini, siano stati interrotti,” ha dichiarato Alpi. Da qui l’atto ispettivo, presentato in Comune a Faenza, in cui si mette in evidenza una situazione critica che richiede un intervento immediato da parte dell’Amministrazione.”