Alcune classi dell’istituto Compagnoni di Lugo in isolamento domiciliare dopo la positività riscontrata in una studentessa. Lo ha confermato il sindaco Davide Ranalli sulla propria pagina Facebook. La studentessa positiva non è residente a Lugo ed ha informato lei stessa i compagni dei contagi all’interno o del suo nucleo familiare. È risultata positiva infatti anche la madre. Altri studenti di almeno quattro classi sono stati messi in isolamento fiduciario perché ritenuti contatti stretti. Il dipartimento di Sanità Pubblica ha già avviato tutti gli accertamenti necessari e nella mattinata sono iniziati i tamponi in modalità drive through. La notizia ha generato un po’ di paura nella città anche a causa di alcuni episodi di cattiva informazione che il sindaco ha voluto denunciare pubblicamente.

Nella giornata di ieri altri casi di positività sono emersi in una scuola primaria di Cotignola, con un’insegnante che è stata destinata alla quarantena. Un altro caso è emerso nella scuola media di Fusignano