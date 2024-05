Il Gruppo disabilità Faenza Aps organizza l’incontro:“Gestione della vita della persona con disabilità attraverso l’attivazione del percorso dell’amministratore di sostegno”.

Il convegno è in programma venerdì 24 maggio, alle 15.30, a Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco 1.

Fra i temi trattati:

la nomina dell’amministratore di sostegno;

i poteri dell’amministratore di sostegno;

i rapporti tra amministratore di sostegno e giudice

Coordina e modera Chiara Baraccani, avvocato iscritto all’Ordine di Ravenna.

Fra i relatori, Paola Carpi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, e Adriana Forastiere, giudice tutelare al Tribunale di Ravenna.