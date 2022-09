Sabato 10 settembre alle ore 15.30 continuano gli appuntamenti di “Cascade Summer Events”, visite guidate gratuite per adulti e famiglie. Per il pomeriggio di sabato sono in programma una pedalata all’interno della Pineta Ramazzotti e a seguire, al Camping Classe, un workshop tenuto dal Dottor Giuseppe Prioli, esperto di tutela degli ambienti marini.

Il tour guidato in bicicletta prevede l’attraversamento della bellissima Pineta Ramazzotti fino alla torretta di avvistamento situata alla foce del Bevano, dove gli adulti potranno rilassarsi immersi nella tranquillità e nel verde della natura, mentre i più piccoli potranno ampliare le loro conoscenze alla scoperta di flora e fauna locale. I partecipanti potranno aderire all’iniziativa con la propria bicicletta, oppure richiederla agli organizzatori, prenotandosi obbligatoriamente. Il ritrovo è alle ore 15.30 in Viale Catone a Lido di Dante accanto al Camping Classe.

A seguire, alle ore 18 al Camping Classe è in programma un workshop inerente alla gestione integrata e modelli innovativi delle zone di tutela Biologica e dei Siti di interesse Comunitario, tenuto dal Dottor Giuseppe Prioli. Al termine della giornata verrà servito un piccolo aperitivo per i partecipanti.

Le iniziative estive di CASCADE sono promosse da Delta 2000 Agenzia di Sviluppo Locale e capofila del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna nell’ambito del progetto CASCADE, realizzato grazie al finanziamento del Programma di Cooperazione INTERREG CBC Italia-Croazia 2014-2020 e cofinanziato dal FESR. CASCADE ha lo scopo di promuovere la conoscenza del mare Adriatico, sensibilizzare sulle problematiche ambientali e diffondere stili di vita sostenibili tra bambini e adulti.

Per informazioni e prenotazioni 340 1739381 | eventi.cascade@deltaduemila.net