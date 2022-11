“La scelta di sospendere l’illuminazione pubblica tra l’1.00 e le 5.00 del mattino del comune di Faenza per far fronte agli aumenti dei costi energetici è già stata criticata da altri colleghi in quanto diversi punti sensibili della città, e in particolare le zone residenziali, subiranno inevitabilmente limitazioni alla sicurezza con possibili problemi. L’eccezione fatta per le luminarie natalizie, che saranno presenti con tecnologia a basso consumo deve comunque far riflettere.

È possibile per questa amministrazione pubblica programmare e non dover intervenire a danni fatti o a supporto di cooperative in difficoltà, leggesi per la gestione della piscina? La situazione era già grave diversi mesi fa, per non dire a fine 2021 e gli interventi non sono mai preventivi, ma a riparazione.

“Quando la giunta Isola proverà a programmare la propria amministrazione? I rischi per la sicurezza stradale e pubblica nelle ore notturne sono conclamati, siamo assolutamente favorevoli alle luminarie natalizie, ma come saranno gestite e quanto sarà la spesa ai danni della sicurezza in città? – chiede Roberta Conti, Segretaria della Lega – Quanto influiranno le decisioni della giunta sul bilancio comunale? Aiutando la piscina comunale non si apre un precedente che potrebbe poi essere reclamato da altre società sportive che utilizzano impianti pubblici?”