“Si parla ormai da diversi giorni in città delle decisioni assunte in Comitato Palio in merito ai rapporti con la Federazione Italiana Sbandieratori.

A maggioranza con 4 voti su 7, di cui l’Amministrazione Comunale si è dimostrata disinteressata alla questione astenendosi, è stata decisa l’iscrizione alla FISB separatamente rione per rione, abbandonando una storia di oltre 50 anni in cui la città di Faenza con i suoi rioni è stata promotrice, fondatrice e sede dell’Associazione FISB.

Oggi contravvenendo anche al regolamento generale del Palio del Niballo si intraprende una nuova strada separata rione per rione all’interno della Federazione ripartendo dalla terza categoria (A3). Uno smacco assoluto per Faenza che con i suoi atleti è campione d’Italia in carica.

Una delusione assoluta per la città, per gli sbandieratori e per tutti gli appassionati del “gioco” della bandiera.

“Rileggendo il regolamento del Palio capitolo III articolo 3 si evince che una maggioranza qualificata è composta da cinque voti su sette e le modifiche al Regolamento Organizzativo devono essere deliberate entro il 31 gennaio dell’anno in cui devono essere applicate e dopo tale data unicamente se approvate all’unanimità – sottolinea Roberta Conti, segretaria della LEGA – Siamo profondamente delusi da quello che è successo che riteniamo non equilibrato e più che altro – aggiunge Roberta Conti – siamo rammaricati dal comportamento del Sindaco che è Magistrato dei Rioni e si è dimostrato disinteressato e impotente nel gestire tale situazione. Il Sindaco – conclude Roberta Conti – se non interessato al Palio lo dica apertamente e si dimetta dall’incarico. La Lega è pronta ad occuparsi dei Rioni e delle manifestazioni collegate al mondo del Palio.”