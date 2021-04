Gardin (Lega): “In questi anni grandi soddisfazioni. Mi sarebbe piaciuto avere al fianco una figura come de Pascale”

Samantha Gardin ha lasciato l’attività politica in prima linea. Continuerà a lavorare e sostenere le battaglie della Lega, ma a causa di impegni lavorativi ha deciso di dimettersi dagli incarichi politici, a cominciare dal ruolo di consigliere comunale a Ravenna. Per la Lega Gardin è stata anche segretario provinciale. Sono stati gli anni nei quali il partito ha visto moltiplicarsi i propri sostenitori. Insieme a tutto il centrodestra ha portato a Faenza, Lugo e Ravenna il centrosinistra al ballottaggio in tre occasioni. Risultati poi però non ripetuti nelle ultime tornate elettorali locali e regionali. Risultati negativi ritenuti da Gardin momenti d’apprendimento in vista del futuro. Nei prossimi mesi inizierà la vera e propria campagna elettorale per Ravenna, Gardin non sarà nell’organo direttivo della Lega, ma sarà comunque presente