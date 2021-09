Contestazione all’ingresso dell’OMC da parte di Potere al Popolo, Legambiente, Per il Clima – Fuori dal Fossile.

Davanti al Pala De André, come tutti gli anni, è stato organizzato un presidio di contestatori. Diverse le motivazioni alla base della contestazione: la prigionia di Patrick Zaki, per la quale non si vede la fine, l’uccisione di Giulio Regeni e le politiche legate ai combustibili fossili che rallentano la transizione energetica e lo sviluppo delle tecnologie per le energie rinnovabili. Per i manifestanti, infatti, non è bastato il cambio di nome per la fiera dell’offshore, passata da Offshore Mediterranean Conference alla nuova denominazione Med Energy Conference & Exhibition e la decisione di introdurre i temi della transizione all’interno della fiera.

Fra gli ospiti infatti di OMC quest’anno è possibile notare la presenza di Tarek El Molla, ministro egiziano del petrolio e delle risorse minerarie. I manifestanti inoltre accusano lo Stato Italiano di continuare a mantenere rapporti, soprattutto economico-militari, con l’Egitto nonostante il caso Regeni e l’ostruzionismo nelle indagini da parte delle autorità egiziane. Infine, al centro delle proteste, i rapporti di ENI in Egitto. Anche la compagnia italiana è fra gli ospiti e i sostenitori più illustri della fiera ravennate.

Quest’anno però, di fronte ai contestatori, si è insediato un altro picchetto, una sorta di contro-manifestazione organizzata dal Partito Repubblicano per accogliere i visitatori all’OMC