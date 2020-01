Consulta dei ragazzi e delle ragazze: consegna di Medaglie d’Onore e riflessioni sul Giorno della Memoria

Nella mattinata di giovedì 30 gennaio, all’interno della Residenza Comunale di Ravenna durante la Consulta dei ragazzi e delle ragazze sono state consegnate 5 Medaglie d’Onore concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. I 5 familiari sono intervenuti a seguito di ogni singola consegna con brevi discorsi o documentazione per ricordare i tempi di guerra in cui vissero i loro cari