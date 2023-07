La solidarietà non dimentica di Conselice: con l’estate che avanza, continuano le iniziative pensate per allietare le serate dei conselicesi. Questa volta a scendere in campo sono i pescatori di Legacoop, che hanno scelto Conselice per organizzare una cena di pesce offerta alla popolazione.

L’appuntamento è per venerdì 28 luglio alle 20 in piazza Foresti: l’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti e non è necessaria la prenotazione.

Si tratta di un’iniziativa pensata per creare un momento conviviale di festa e di condivisione. «Ringraziamo i pescatori di Legacoop per questa bella iniziativa, augurandoci che ci sia una grande partecipazione da parte dei nostri concittadini – ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Il fatto che sia stata scelta Conselice, tra i tanti Comuni colpiti, fa capire la gravità dei danni che abbiamo subito, ma ci aiuta anche nel sentirci meno soli e a guardare con ottimismo al futuro. A oltre due mesi dall’alluvione è importante che l’attenzione resti alta, perché i danni sono ingenti e le risorse necessarie dovranno essere adeguate, per non lasciare indietro nessuno».

L’iniziativa è offerta dai pescatori di Legacoop, con il patrocinio del Comune di Conselice e in collaborazione con Pro Loco e Caffè delle ragazze.