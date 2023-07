Un incidente in autostrada all’altezza del km 1 del tratto ravennate della D14 (Diramazione di Ravenna) ha creato grandi disaggi nel traffico, dalle 13,30 di oggi.

Nell’incidente sono stati coinvolti tre Tir e dopo lo scontro sulla strada è stato disperso il carico e una considerata quantità di gasolio.

Il tratto autostradale tra Cotignola ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione nord è stato chiuso. Attualmente, il traffico è bloccato e si registrano più di 3 km di coda all’interno del tratto chiuso e 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria in direzione della A14.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.