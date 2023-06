Confartigianato: “Mettere in sicurezza le aziende del territorio”

Mettere in sicurezza il territorio, per mettere in sicurezza le case e le aziende. A ribadirlo ancora una volta è Tiziano Samorè, segretario di Confartigianato della provincia di Ravenna, ospite a Spiaggiati, il format di Ravenna e Faenza WebTv in diretta dallo stabilimento balneare Insieme a Te di Punta Marina. Nei territori collinari, il rischio è lo spopolamento a causa del dissesto idrogeologico, che potrebbe convincere i residenti ad abbandonare quei territori. In tutta la provincia però è forte il rischio di spopolamento economico, con piccoli e medi artigiani che potrebbero non tornare a riaprire e giovani che potrebbero essere invogliati ad altre scelte di vita dopo aver assistito al disastro dello scorso maggio. Sono migliaia le aziende aderenti a Confartigianato danneggiate dall’alluvione della Romagna.