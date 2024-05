Nella serata di martedì 28 maggio la sede lughese di Confartigianato è stata il teatro del confronto pubblico fra i quattro candidati alla carica di sindaco del Comune di Lugo alle prossime elezioni comunali dell’8-9 giugno.

Erano presenti tutti i candidati: Francesco Barone, Enrico Randi, Secondo Valgimigli ed Elena Zannoni, ai quali era stato preventivamente inviato il documento programmatico “Gli anni che verranno”, elaborato in maniera condivisa dalla Associazioni di categoria e contenente i principali temi che stanno a cuore alle imprese per lo sviluppo economico del territorio di Lugo e della Bassa Romagna.

Ai candidati è stato chiesto di esprimersi sul ruolo di Lugo nell’Unione, sulla cura delle aree artigianali, sul sistema di welfare del territorio a supporto dell’economia, sulla formazione e mercato del lavoro e infine sulla concertazione delle politiche con le Associazioni di categoria.

Diverse anche le domande pervenute dal pubblico di imprenditori e imprenditrici presenti in sala.

“L’incontro è stata un’occasione importante per conoscere da vicino i candidati – ha dichiarato la presidente di Confartigianato Unione Bassa Romagna Lara Gallegati – inoltre è stato possibile interrogarli per conoscere le loro posizioni e i loro programmi sullo sviluppo del tessuto imprenditoriale del nostro territorio, da cui passa un pezzo importante del futuro della città di Lugo e dell’Unione della Bassa Romagna. Siamo soddisfatti di come si è svolta la serata, in un clima vivace, ma sempre con toni e modi di grande correttezza, che fanno bene al passaggio democratico a cui siamo chiamati tutti a partecipare”.