L’assessora Monica Poletti ha partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione comunale alla cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente Gianni Guerra e Massimo Geminiani, nuovo presidente del Lions Club Bagnacavallo per l’anno lionistico 2023/2024.

L’iniziativa si è tenuta venerdì 23 giugno presso il ristorante Casale Falasco di Russi.

«Sono stati molteplici – ha ricordato Gianni Guerra – i service svolti durante l’anno lionistico che sta per concludersi. Voglio sottolineare in particolare lo sforzo messo in campo dal nostro club nei giorni immediatamente successivi ai due eventi che hanno interessato una parte del territorio di Bagnacavallo provocando gravissimi danni alle abitazioni e alle aziende coinvolte dalle alluvioni. Infatti, mantenendo i contatti con l’Amministrazione comunale e la Protezione Civile il Club Lions di Bagnacavallo, al quale sono arrivate donazioni da parte di altri Club e dal Distretto 108A, ha acquistato e donato numerose attrezzature per il pronto intervento (scoponi, tira acqua, badili, carriole e una idropulitrice) utilizzate dai volontari impegnati nelle operazioni di soccorso». Il presidente uscente ha poi ringraziato i componenti del consiglio direttivo ed i soci del club per l’impegno messo in campo per la realizzazione dei service e per le numerose iniziative di raccolta fondi svolte durante l’intero anno.

Massimo Geminiani ha ringraziato il presidente uscente per «l’encomiabile lavoro svolto» e dichiarato l’intenzione di «proseguire nel segno della continuità, mettendo in valore la forza del gruppo dei soci e le collaborazioni da tempo instaurate con l’Amministrazione comunale e le diverse associazioni presenti sul territorio.»

Durante la serata il socio Manlio Martini ha consegnato al presidente la somma di tremila euro ricevuta dal titolare del Ristorante Pizzeria Molinetto di Punta Marina, frutto della raccolta fondi effettuata dal locale a favore delle famiglie alluvionate di Bagnacavallo. Tale somma, aggiunta alle altre risorse già a disposizione del club, verrà utilizzata per finanziare contributi a famiglie alluvionate e per il sostegno a progetti di carattere sociale o assistenziale destinati a situazioni di disagio causate dalle recenti alluvioni.

«Esprimo a nome mio e dell’Amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessora Poletti – il più sentito ringraziamento a tutti voi per la grande sensibilità e il sostegno reso al nostro territorio nelle tristi settimane di maggio. Nonostante molti di voi siano stati colpiti direttamente, non avete mai perso il senso di comunità, ma anzi avete con più forza portato avanti la missione del servizio con impegno. Grazie per esserci stati vicini, per aver cercato da subito di intercettare i bisogni e per aver lavorato a fianco a noi.»

L’assessora si è quindi complimentata con il presidente uscente e ha augurato buon lavoro a Massimo Geminiani. Ha infine ringraziato la Pizzeria Molinetto per la raccolta fondi a favore delle persone colpite dall’alluvione.

Massimo Geminiani, militare di carriera, è socio Lions di Bagnacavallo dal 2015.