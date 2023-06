La Azienda USL della Romagna, comunica che il Dott. Evo Stanghellini cesserà la propria attività, quale medico di medicina generale, a far data dal 1^ luglio 2023.

Ringraziandolo sentitamente per l’attività prestata con dedizione e professionalità, si informa che, contestualmente, si è provveduto al conferimento di un incarico provvisorio di medico di medicina generale alla Dott.ssa Helene Martini che subentrerà in favore degli assistiti del Dott. Stanghellini nei medesimi ambulatori della Casa della Comunità di Russi e di San Pancrazio.

Pertanto, per coloro che intendono mantenere la Dott.ssa Martini nulla è richiesto, mentre si confermano le modalità operative per poter effettuare la scelta di un altro medico tramite: fascicolo sanitario elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); posta elettronica a sportellounico.ra@auslromagna.it; telefono per appuntamento 0544286661.