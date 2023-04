Sono in partenza i ‘Percorsi formativi per l’occupabilità: competenze digitali’ rivolti a persone non occupate, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze digitali necessarie per rafforzare la propria occupabilità.

I corsi, che si svolgeranno in presenza, si articolano su vari livelli a scelta in base alle competenze che si vorranno acquisire e tratteranno le seguenti tematiche: formazione digitale, utilizzare gli strumenti digitali per comunicare, content creator: cyber sicurezza e competenze per la risoluzione dei problemi tecnici “informatici”.

La durata dei singoli percorsi è stata definita tenendo conto delle competenze in ingresso dei partecipanti, il livello base è di 16 o 32 ore a seconda del progetto ed è rivolto a persone che non possiedono conoscenze e/o competenze della materia e necessitano di una formazione che parte dalle basi per arrivare alle prime competenze strutturate. I livelli medio e avanzato sono da 16 o 32 ore, sempre a seconda del progetto e dei relativi obiettivi didattici, partono rispettivamente da un primo e da un medio livello di conoscenza della materia.

Si tratta in ogni caso di corsi “autonomi”, singolarmente fruibili, ma al tempo stesso concepiti in una logica di complementarietà: è possibile “agganciare” fra loro i diversi moduli così da andare a comporre una proposta articolata che possa far fronte ai bisogni formativi dell’utenza e traguardare in maniera più efficace l’obiettivo di aumentare le conoscenze e le competenze delle partecipanti al fine di rafforzare la loro occupabilità e adattabilità a fronte dei processi di transizione del settore produttivo di riferimento

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza.