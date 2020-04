Come cambierà l’arte dopo il coronavirus? Maria Vittoria Baravelli ne parla con artisti, curatori e direttori di musei

“Smart Café” è la rubrica quotidiana che Maria Vittoria Baravelli, art sharer ravennate, ha fatto partire, da lunedì 6 aprile, sul proprio canale Instagram per continuare a parlare di cultura anche in questo periodo di emergenza sanitaria. Ogni giorno a prendere il caffè con Maria Vittoria si collegherà un ospite diverso. artisti, fotografi, direttori di musei, curatori di mostre, giornalisti e autori. Connessi insieme a loro numerosi utenti per confrontarsi su come può cambiare la fruizione dell’arte in futuro