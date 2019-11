Dopo il grande successo dell’apertura della rassegna, due repliche che hanno visto la partecipazione di un numeroso ed entusiasta pubblico, proseguiamo con due nuovi appuntamenti alla Casa del Teatro: sabato sera 30 novembre con lo spettacolo THE YORICKS- intermezzo comico del Teatro Tascabile di Bergamo, e domenica pomeriggio 1 dicembre con una proposta rivolta all’infanzia, STORIA DI UNA BAMBINA del Teatro Patalò.

Sei clown, sei monaci-scheletro, si riuniscono, insieme ad angeli, leoni e cavalli, per fare della morte un circo surreale. The Yoricks inizia con una scarpa che piove da chi sa dove, dall’alto, forse da un cielo umano fatto di aerei che bombardano e di sirene da guerra, o forse dal piano di sopra. Prosegue seguendo il ritmo delle grandi gags del circo.

E’ un circo dell’anima, mescolanza di malinconia, riso, paura della morte, nostalgia. é una dichiarazione d’amore ai mitici clown del passato, da Foottit et Chocolat ai Fratellini, al grande Charlie Rivel, ai Fratelli Colombaioni: un omaggio che il Teatro Tascabile fa alla loro storia e alla loro arte.

Domenica 1 dicembre 2019, alle ore 16, è in programma “Storia di una bambina”

Storia di una bambina è uno spettacolo a partire dalle fiabe popolari di Raperonzolo e

Prezzemolina, che coinvolge il pubblico in una storia di spaventi e riscatti, amicizia e tradimenti, coraggio e purezza d’animo nell’affrontare e sconfiggere incantamenti e magie. La storia mette al centro della vicenda una bambina, illuminando una riflessione non scontata sul femminile e sul rapporto madre-figlia, e su quello padre-figlio. Diversi sono i linguaggi espressivi per restituire al giovane pubblico le molteplici sfaccettature della fiaba: racconto, azione, danza, immagini, ombre, burattini, canto, parola.