Si è svolta martedì 14 dicembre, in presenza presso la sede CNA di Faenza e in videoconferenza, l’incontro organizzato da CNA Area Romagna Faentina con la Polizia Stradale di Faenza per fare il punto sulle questioni legate al Codice della Strada che maggiormente interessano le imprese del territorio che operano nel settore dei trasporti e della riparazione dei veicoli.

In particolare l’Ispettore Sorrentino del distaccamento di Polizia Stradale di Faenza ha illustrato e spiegato la normativa inerente gli autocarri per il trasporto di cose ad uso proprio, i limiti e le condizioni d’uso dei carri attrezzi per il soccorso stradale, i mezzi d’opera, le macchine operatrici, gli autocarri per il trasporto di cose di terzi ed infine le recenti disposizioni relative alla targa di prova.

“Crediamo importante, come territorio faentino, questo momento di confronto con la Polizia Stradale – ha dichiarato Rudi Pozzetto Presidente CNA Meccatronici Emilia-Romagna – per migliorare la conoscenza delle norme del Codice della Strada e quindi anche la sicurezza stradale. Purtroppo infatti assistiamo sempre più spesso ad alcuni abusi rispetto agli usi dei mezzi, come ad esempio l’improprio uso delle macchine operatrici soggette a minori obblighi e dispositivi di sicurezza, per trasporto di cose e prodotti di qualsiasi natura”.

“Ringraziamo il Comando della Polizia Stradale di Faenza per l’importante contributo e i chiarimenti forniti in questo incontro, utilissimo per accrescere il livello di conoscenza di norme che assumono un forte rilievo sui comportamenti degli utenti della strada”. L’auspicio espresso nelle conclusioni da Franco Ventimiglia Responsabile CNA Trasporti e Autoriparazione, è che questa importantissima occasione di confronto e chiarimento per la sicurezza della circolazione si possa ripetere periodicamente.