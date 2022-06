Mercoledì 6 luglio 2022, alle ore 21.00, presso il parco dell’Asilo di San Pancrazio (via della Libertà n. 49), il Consiglio di zona di San Pancrazio, con la collaborazione del Comune di Russi e della Scuola dell’Infanzia “Don Ferdinando Conti”, organizza una serata all’aria aperta per trascorrere del tempo insieme in compagnia delle stelle e del buon cinema. Per l’occasione sarà proiettato il film di Stefano Cipani “Mio fratello rincorre i dinosauri” (2019).

Trama: Jack ha un fratello, Gio, affetto da sindrome di Down; da piccolo, Jack ha creduto alla tenera bugia che gli hanno raccontato i suoi genitori, ovvero che Gio è un bambino ‘speciale’. Ora che sta per andare al liceo Jack non crede più che suo fratello sia un supereroe e quasi si vergogna di lui, soprattutto da quando ha conosciuto Arianna, la sua prima cotta. Basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol.