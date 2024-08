La Commissione europea ha proposto di erogare un sostegno finanziario di oltre 1 miliardo di euro dal Fondo di solidarietà dell’UE (Fsue) per far fronte alle conseguenze delle gravi inondazioni che hanno colpito Italia, Francia, Slovenia, Austria e Grecia nel 2023. Lo comunica con soddisfazione Cia Emilia Romagna sottolineando l’impegno degli europarlamentari che hanno accolto le richieste della Confederazione.

Il pacchetto di aiuti è ripartito come segue: 378,8 milioni di euro per l’Italia a seguito dei danni causati dalle alluvioni in Emilia-Romagna nel maggio 2023. Ulteriori 67,8 milioni di euro per la regione Toscana a seguito delle alluvioni di ottobre e novembre 2023.

L’assistenza del Fsue coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, tra cui la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di pulizia.

La proposta di finanziamento fa seguito alle richieste di assistenza del FSUE da parte dei Paesi interessati. Una volta che la proposta della Commissione sarà approvata dal Parlamento e dal Consiglio, l’aiuto finanziario potrà essere erogato in un’unica rata a ciascuno dei Paesi richiedenti.