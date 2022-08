Arrivata in porto a Ravenna la seconda nave dall’Ucraina

Seconda nave arrivata a Ravenna dall’Ucraina. Nella mattinata del 16 agosto è entrata in porto ed ha ormeggiato alla banchina dell’Eurodocks, la Sacura, con un carico di 11 mila tonnellate di soia per l’alimentazione animale. Si tratta del secondo mercantile che arriva a Ravenna dopo lo sblocco diplomatico di Istanbul dei giorni scorsi nel conflitto fra Russia e Ucraina destinato alle risorse alimentari. Anche per questa seconda imbarcazione, prima di poter avviare le operazioni commerciali, saranno necessari i controlli dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli per verificare la qualità della merce ed eventuali problematiche.