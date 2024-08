In data odierna nella prima mattinata il Presidente della Onlus Il Terzo Mondo ODV Charles Tchameni Tchienga è stato ricevuto in udienza presso il Comando provinciale dei Vigili di Fuoco di Ravenna dal Comandante, l’ing. Antonio Petitto.

I due hanno parlato di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, in particolare del Camerun dov’è radicata la Onlus attraverso svariati progetti realizzati ed in corso d’opera, con i stretti legami con le istituzioni locali ed il buon rapporto con la rappresentanza diplomatica dell’ambasciata Italiana in Camerun.

Tra latro, durante l’incontro, Charles per rendere ancora piu incisivo e concreta la sua missione, ha in un collegamento video via Whatsapp messo in contatto il sindaco del comune di Douala V, Dottor Richard Nfeungwang e il Comandante l’ing. Antonio Petitto per un saluto cordiale.

“Fare questo collegamento è stata una operazione doverosa. Un valore aggiunto alla mia missione.

Inoltre, la parte più emozionante dell’incontro aggiunge Tchameni è stata quando durante la visita guidata in persona dal Comandante Antonio ho colto l’occasione di vivere in diretta il lavoro svolto nella sala operativa e toccare col mano i mezzi operativi parcheggiati all’interno della struttura.”- ha commentato Tchienga.

“Ringraziando per la disponibilità e per la calorosa accoglienza riservata dal Comandante l’ing. Antonio Petitto, ci si augura che questo primo incontro sia l’inizio di una bella avventura solidale tra la Onlus Il Terzo Mondo ODV ed il Comando provinciale dei Vigili di Fuoco di Ravenna. Ovvero tra l’amministrazione nazionale dei Vigili di Fuoco e la Onlus Il Terzo Mondo ODV fino al Camerun”- Ha concluso il Presidente Charles Tchameni Tchienga”