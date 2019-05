Chiede offerte per progetti sociali, ma è una truffa

È stato segnalato alla comunità terapeutica Nuovo Villaggio del Fanciullo che qualcuno si stia spacciando come operatore della fondazione per il recupero sociale delle persone da dipendenza di vario genere. Questo soggetto starebbe chiedendo offerte in denaro alle attività commerciali e in città per sponsorizzare alcuni progetti sociali a favore della struttura.

Tuttavia, questa attività porta a porta per la raccolta di fondi non è stata autorizzata dal Nuovo Villaggio del Fanciullo, che anzi ha denunciato quanto sta accadendo, invitando i cittadini e gli esercenti a diffidare da persone che chiedano soldi per progetti della cooperativa. Inoltre invitano chi ne è rimasto vittima a denunciare alle autorità competenti gli spiacevoli episodi avvenuti.

La fondazione spiega che per venire a conoscenza delle reali iniziative solidali messe in atto è fondamentale informarsi al numero di telefono della struttura o scrivendo loro una mail.