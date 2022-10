La Cooperativa bagnini di Cervia ha dato il via alla costruzione della duna di sabbia sulle spiagge di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Un’operazione indispensabile che si ripete da più di 30 anni per preservare dalle forti mareggiate sia gli stabilimenti balneari che il lungomare e le zone urbanizzate in prima linea. Un investimento annuale di 300.000 euro a carico degli stabilimenti balneari ai quali si aggiungono 4.200 metri cubi di sabbia donati dal Comune.

Anche per l’inverno 2022/2023 è partita la realizzazione della duna, la barriera di sabbia lunga circa 9 km e collocata tra il maree l’entroterra, che protegge dalle mareggiate gli stabilimenti balneari, le abitazioni, gli alberghi e le attività commerciali in prima linea. Una protezione che ogni anno viene costruita entro la prima metà del mese di ottobre, per non trovarsi sprovvisti davanti alle forti mareggiate autunnali.

La duna ha un costo complessivo annuale di circa 300.000 euro all’anno a carico dei soci della Cooperativa, costo che comprende l’innalzamento della duna e le operazioni di livellamento in apertura di stagione. Un impegno che è unico in Italia in termini d’investimento privato su una struttura che ha funzione pubblica. In altre località, vicine a Cervia, infatti, il costo è a carico della Pubblica Amministrazione.

Le caratteristiche della duna, altezza, dimensione, larghezza base, ecc, sono autorizzate, e quindi vagliate, dal Comune di Cervia e dalla Regione Emilia Romagna. Nel tratto di spiaggia a nord di Milano Marittima e di Tagliata ogni anno le operazioni sono più complesse perché la spiaggia è più colpita dall’erosione del mare. In queste zone l’apporto di sabbia viene rafforzato con 4.200 metri cubi di sabbia dati dal Comune di Cervia. Quest’anno l’erosione è meno evidente grazie all’operazione di ripascimento del 2021 realizzata con i fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna.