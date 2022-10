Per lavori di manutenzione straordinaria dell’attraversamento ferroviario di via Baiona, fra l’accesso allo stabilimento Marcegaglia e l’accesso allo stabilimento Ifa, si rende necessaria l’istituzione temporanea del divieto di transito, in questo tratto di strada dove saranno eseguiti i lavori, dalle 9 di lunedì 24 ottobre fino alla fine dei lavori e comunque non oltre le 19 di mercoledì 26 ottobre.

Sarà consentito il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 8 tonnellate in via Canale Magni, nel tratto compreso tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda con attraversamento ferroviario (rotonda degli Operai). I veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Porto Corsini o agli stabilimenti posti tra Ifa e la rotonda degli Operai e viceversa verranno deviati sul percorso alternativo di via Canale Magni per poi tornare su via Baiona.

In occasione dei lavori ci saranno deviazioni di percorso delle linee di trasporto pubblico locale 90 e 149.

Linea 90

Provenendo da Ravenna per Casalborsetti, raggiunta in via Baiona la rotonda degli Ormeggiatori percorre: via Baiona – Marcegaglia effettua l’inversione di marcia all’interno dello stabilimento – via Baiona – via Canale Magni direzione Port Corsini – rotonda degli Operai (Alma Petroli) – via Baiona – Porto Corsini, poi percorso ordinario.

Provenendo da Casalborsetti per Ravenna Stazione ferroviaria, raggiunta in via Baiona la rotonda degli Operai (Alma Petroli) percorre: via Canale Magni – rotonda degli Ormeggiatori – via Baiona direzione Porto Corsini – Marcegaglia effettua l’inversione di marcia all’interno dello stabilimento – via Baiona – rotonda degli Ormeggiatori – via Baiona direzione Ravenna, poi percorso ordinario.

Non vengono serviti gli impianti produttivi dalla Ifa all’Alma Petroli in entrambe le direzioni.

Linea 149

In arrivo e in partenza da Marcegaglia – Raggiunta in via Baiona la rotonda degli Ormeggiatori percorre: via Baiona – Marcegaglia effettua l’inversione di marcia all’interno dello stabilimento – via Baiona – capolinea Marcegaglia, poi percorso ordinario.

Fermate

Durante la deviazione verranno soppresse temporaneamente le fermate in via Baiona: 1914, 1915,1916 direzione Casalborsetti; 1925, 1926, 1927 direzione Ravenna.