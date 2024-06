“I cittadini sono e saranno sempre responsabili delle loro scelte” così commenta la sconfitta elettorale Vincenzo Minardi. La lista del centrodestra, Cambiamo Castello, ha ottenuto 1.294 voti, il 29,45%, contro i 3.100 voti (70,55%) del sindaco uscente, rieletto, Luca Della Godenza.

“Il nostro impegno e la nostra passione sono costantemente al servizio del nostro paese” continua Minardi.

“Ringraziamo coloro che con voto consapevole ci hanno dato fiducia e che in noi hanno riconosciuto il reale cambiamento.

Un augurio a chi sarà chiamato a governare la città, con l’auspicio che si adoperi in qualcosa di “straordinario” e non si limiti a gestire, come è stato finora, la grigia ordinarietà”.