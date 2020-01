Si è tenuto ieri il primo dogs clean Day,un evento organizzato da canicross Romagna un gruppo di ragazzi che organizza corse o passeggiate in compagnia dei propri cani e che in questo caso ha voluto rendere il divertimento di una passeggiata a sei zampe utile per l’ambiente,contro ogni previsione si sono presentate un trentina di persone chi con e chi senza cane e tutti muniti di sacchi e guanti per un paio d’ore hanno ripulito la spiaggia….

Purtroppo abbiamo constatato che c’è veramente tanto tanto sporco e tanto lavoro da fare, e da amanti dei cani ci duole dire che abbiamo trovato tanta sporcizia lasciata da chi come noi ha un cane la cosa più assurda è che oltre a non raccogliere gli escrementi dei propri cani la gente ancora più stupida cosa fa li raccoglie e butta il sacchetto dove capita, è vero d’inverno i cestini al mare non ci sono ma basterebbe portarselo per tutta la passeggiata fino al primo cestino,sicuramente questo primo dogs clean day non sarà l’ultimo e chissà che forse riusciremo a sensibilizzare un pò la gente su questo argomento!!