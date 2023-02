“Il gruppo di opposizione Cambiamo il Comune del Consiglio Territoriale del Mare denuncia il mancato rispetto del regolamento da parte della maggioranza e del suo Presidente, che ha dimostrato poco interesse e un inaccettabile arroganza politica rispetto ad alcune gravi problematiche del territorio sollevate da questo gruppo di opposizione.

Il 2 febbraio abbiamo infatti inviato, come da regolamento, la richiesta di convocazione per un’assemblea del Consiglio Territoriale firmata all’unanimità, ed avente come ordine del giorno: Consolidamento e impermeabilizzazione della Darsena pescherecci a Marina di Ravenna e altre zone di ingressione marina”. L’invito era esteso alla partecipazione degli Assessori di riferimento e ai responsabili dell’Autorità di Sistema Portuale.

Visto l’ormai annoso problema della località di Marina di Ravenna nella zona pescherecci e di altre zone del paese oltre che di altri lidi Ravennati, il gruppo di opposizione vorrebbe risposte chiare ed esaurienti o quanto meno un confronto per mettere fine ai disagi e restituire sicurezza ai cittadini, alle loro attività e alle loro abitazioni.

Malgrado il regolamento del consiglio preveda che l’assemblea venga indetta OBBLIGATORIAMENTE entro quindici giorni, purtroppo questo non è avvenuto e non sono state fornite motivazioni circa il mancato rispetto dei tempi. Il gruppo di Cambiamo il Comune del Consiglio Territoriale del Mare già in altre occasioni non ha ricevuto risposte nei tempi dovuti e qualche volta non le ha avute per nulla, come ad esempio su compensazioni o ristori derivanti dall’installazione del rigasificatore al largo di Marina, e a questo punto ricorreranno a tutte le opportunità offerte dal regolamento per ottenere ciò che gli è dovuto e che sembra oltretutto ovvio e giusto anche”

Cambiamo il Comune – Consiglio Territoriale del Mare