Prosegue in testa l’Under 19 del Faenza Calciodi Nicola Cavina che frena però a Castel San Pietro dove impatta 3-3 con la Libertas. Doppietta di Zani e gol di Servadei per i biancoazzurri.

I pareggi di Misano, che condivide il primo posto ma è dietro per il confronto diretto, e Medicina, che segue a 4 punti, lasciano immutata la classifica.

Bel risultato per la Virtus Faenza che espugna vincendo 3-2 il campo del San Pietro in Vincoli. Avanti di due reti, i biancoverdi sono stati raggiunti, ma con carattere hanno segnato nuovamente e conquistato un meritato successo. I gol manfredi siglati da Barnat autore di una doppietta e Fochi.

Lunedì 19 febbraio posticipo per tutte: il Faenza affronterà al “Bruno Neri” il Medicina, in un match molto importante, mentre il Misano se la vedrà con il San Pietro in Vincoli.

La squadra Under 17 Allievi Élite della Virtus guidata da Daniele Valmori viene sconfitta 1-2 in trasferta dalla San Michelese. Gol manfredo di Cavessi

L’Under 16 di Alberto Fiorentini pareggia senza reti a Forlì.

Rinvio per la formazione Allievi U16 della Virtus Faenza di Mattia Ravara che non ha giocato il match con la Compagnia dell’Albero di Ravenna per impraticabilità del campo.

Stanno crescendo le due squadre Under 15 (Giovanissimi 2009), con i colori della Virtus. La regionale di Graziano Fantoni ha vinto 2-0 con la Portuense. In gol Pantaleone e Bollacco.

La provinciale di Matteo Negrini ha battuto 6-0 la Riolese.

Applausi per la squadra Under 14 (Giovanissimi 2010) la Virtus di Riccardo Pazzi che batte 7-1 il Faventia grazie alla doppietta diBuonanato, poi gol di Tarantino, Levorato, Savron, Zanfini, Baroncini.

I pari età del Faenza di Fabrizio Ciottoli hanno vinto 4-2 con il Russi. Gol di Xuvani, Buzzi e doppietta di Baha.