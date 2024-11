Il big match del Benelli tra le prime due della classe si conclude con un pareggio a reti inviolate e poche emozioni in campo. Il Tau si presenta con un assetto inedito: Venturi schiera una formazione accorta, pensata esclusivamente per contenere gli avversari, lasciando Motti isolato in attacco a lottare contro Esposito. Dal canto suo, il tecnico giallorosso opta per la formazione tipo, con Di Renzo titolare al posto di Manuzzi.

Davanti a un Benelli nuovamente gremito, con presenze vicine alle 4.000 unità, la partita inizia con una fase di studio. È il Tau a creare la prima occasione pericolosa al 5′: Motti, tagliando sul primo palo, impegna Fresia, che si fa trovare pronto. La risposta del Ravenna non tarda ad arrivare: Di Renzo prova una conclusione da posizione defilata, Cabella non trattiene, e Lo Bosco sfiora il tap-in vincente. È ancora Di Renzo a rendersi protagonista a metà del primo tempo, prima con un colpo di testa su un ottimo cross di Lordkipanidze che termina di poco fuori, poi con un tiro centrale su una corta respinta della difesa. Il Ravenna prende in mano il pallino del gioco, ma il Tau si difende con grande attenzione, raddoppiando sistematicamente sui portatori di palla giallorossi e cercando di pungere con calci piazzati. Lombardo prova a sorprendere Fresia con una punizione sul suo palo, ma senza successo.

La ripresa offre ancora meno emozioni. Il Ravenna continua a cercare spazi per scardinare la difesa ospite, ma l’elevata densità a centrocampo, frutto del lavoro tattico di Simone Venturi, complica la manovra giallorossa. L’occasione più ghiotta arriva con un’azione orchestrata dal duo Rrapaj-Manuzzi, che cercano di replicare lo schema vincente visto contro il Forlì: il centravanti giallorosso, al rientro dopo un infortunio, manca però l’impatto con il pallone per una frazione di secondo. Nei minuti finali, il Ravenna crea un’ultima occasione con un tiro-cross insidioso di Calandrini, deviato all’ultimo da Cabella non senza affanno.

I giallorossi lasciano il campo con l’amaro in bocca per non essere riusciti a centrare l’ottava vittoria consecutiva sotto la guida di Marchionni. Possono però consolarsi con una prestazione che li ha visti più propositivi rispetto alla capolista e che conferma la solidità difensiva del “nuovo” Ravenna: appena due reti subite nelle ultime otto partite.

L’inseguimento al Tau Altopascio riprenderà domenica prossima nella trasferta contro il Fiorenzuola.

Il tabellino:

RAVENNA FC – TAU ALTOPASCIO 0-0

RAVENNA FC: Fresia, Venturini, Rossetti, Di Renzo (69’ Manuzzi), Biagi, Lo Bosco, Rrapaj, Lordkipanidze (75’ Agnelli), Esposito, Onofri (75’ Calandrini), Milan. A disposizione: Galassi, Mandorlini, Guida, Crosariol, D’Orsi, Drapelli. Allenatore: Marco Marchionni

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Zanon, Ivani, Bernardini, Motti (82’ Bongiorni), Lombardo, Bruzzo, Manetti (78’ Sichi), Meucci, Gonzi (64’ Andolfi – 90’ Negro)), Biagioni (94’ Grossi). A disposizione: Azioni, Cartelloni, Lucchesi, Nostri. Allenatore: Simone Venturi

AMMONITI: Bernardini

RECUPERO: 2’ e 6’