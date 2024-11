“Questa mattina, a Lido di Classe, in viale Vespucci, si è svolto un sit-in organizzato dal gruppo “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”. Nonostante il breve tempo a disposizione per diffondere la notizia, la partecipazione è stata buona e l’obiettivo principale dell’iniziativa è stato raggiunto: segnalare all’opinione pubblica il fatto che 83 alberi lungo viale Vespucci siano stati contrassegnati con diverse diciture, tra cui “V”, “via”, “A” e “ok”.

Il gruppo ribadisce che tutte le decisioni sugli alberi devono essere orientate alla conservazione degli esemplari sani, considerando l’abbattimento solo nei casi di effettiva necessità. È stata inoltre sottolineata l’importanza di una manutenzione costante, per garantire la sicurezza delle strade e preservare il patrimonio arboreo. Durante il sit-in, si è discusso di come tecniche moderne, come il ridimensionamento e la disinfezione dell’apparato radicale, unite all’installazione di barriere, permettano di risolvere i problemi delle radici senza ricorrere ad abbattimenti inutili e dannosi.

Il gruppo esprime particolare soddisfazione nell’apprendere, a quanto sembra, che la Pro Loco di Lido di Classe e il Comitato cittadino considerano la questione degli alberi da tenere nella massima attenzione, così come la conservazione degli esemplari sani, riconoscendo il loro valore ambientale, paesaggistico e identitario. Un pensiero che ci sta particolarmente a cuore è ben espresso dallo slogan “Barriere radicali, non abbattimenti inutili”. Abbattere è più semplice, ma preservare è un atto di responsabilità e rispetto, specialmente in una zona già segnata da una forte cementificazione, inclusa l’area lungo il fiume.

Grazie all’intervento del consigliere Alvaro Ancisi, che ha richiesto un accesso agli atti, si è appreso che lungo viale Vespucci non sono attualmente previsti abbattimenti generalizzati. È quindi importante rimanere vigili. Tuttavia, valutazioni tecniche condotte su 13 alberi in via Lombardi, attraverso 10 prove di trazione, hanno evidenziato che 7 alberi dovranno essere abbattuti per motivi di sicurezza.

Inoltre, sono state raccolte altre 70 firme di cittadini che hanno portato i moduli per i pini di Lido di Savio, non sapendo se la petizione fosse ancora aperta. Questo ulteriore supporto dimostra l’attenzione e l’impegno della comunità per la causa.”