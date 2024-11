Sconforto, rabbia, paura, bisogno di essere ascoltati. Sono circa 250 gli alluvionati che domenica mattina hanno manifestato in Piazza del Popolo a Ravenna, davanti a Prefettura e Municipio. Dopo le 4 alluvioni che hanno colpito la regione in un anno e mezzo, c’è chi chiede un tavolo di confronto che superi le divergenze politiche e chi intende procedere per vie legali.