Il Faenza supera in trasferta il Sanpaimola sul campo di Conselice e prosegue il trend positivo dell’inizio del 2025 e del girone di ritorno. Tutto un altro ritmo per la squadra manfreda che, in parte rimodellata negli ultimi due mesi, sta esprimendo un buon gioco e soprattutto raccoglie quanto semina a differenza di quello che era accaduto nell’andata.

I biancoazzurri sono partiti con decisione cercando di imporre il proprio gioco. A sbloccare il risultato ci ha pensato al 24’ il bomber Grazhdani che, scattato in profondità su rilancio di Matteo Albonetti, ha anticipato il proprio avversario Fusari, stoppato il pallone e di esterno ha battuto il portiere Cortesi in uscita. 0-1

Al 35’ i biancoazzurri Gjordumi e Albonetti si sono scontrati fortuitamente nel tentativo di recuperare il pallone. Impatto durissimo per entrambi e ampia perdita di sangue dal capo. Mentre il primo è riuscito a rientrare e concludere la gara, seppur con fasciatura, il secondo è stato costretto a uscire lasciando il posto a Signore. Per entrambi, tre punti di sutura. Il Sanpa ha forzato i tempi per trovare il pari, collezionando calci d’angolo, e costruendo una buona occasione con Marra il cui colpo di testa è stato neutralizzato da Ruffilli che con un gran balzo ha deviato il pallone in angolo.

Nel secondo tempo le due squadre hanno continuato a fronteggiarsi a viso aperto, dando vita a una partita combattuta e gradevole. Il Faenza ha dimostrato grande compattezza e ordine nel rintuzzare gli attacchi dei padroni di casa, rendendosi pericoloso in una circostanza con il rientrante Marocchi.

Bertoni e Prati hanno dato grande sostanza al centrocampo, ma tutta la squadra si è ben comportata, con la punta Grazhdani instancabile a reggere il fronte d’attacco.

Dalla parte opposta l’ex Bonavita, cercato dai compagni, è stato frenato e controllato dalla difesa biancoazzurra guidata dall’altro ex Borini. Solo in un paio di circostanze il portiere manfredo Ruffilli è stato chiamato alla parata a terra disimpegnandosi senza problemi.

A pochi minuti dalla fine, Strada appena entrato, si è presentato a tu per tu con il portiere avversario, ma il suo pallonetto è stato intercettato da Cortesi.

Il Faenza dopo due vittorie e un pari, quindi sette punti nei primi tre match del girone di ritorno, mentre all’andata era mestamente a zero, guarda all’importantissima partita con il Russi, domenica 19 gennaio allo stadio “Bruno Neri”, un derby ad alta tensione.

Sanpaimola – Faenza 0-1

Sanpaimola: Cortesi, Guidi (44’ st Pelliconi), Venturelli (22’ st Bizzini), Turrini (1’ st Bugani) Fusari, Landini, Correnti (22’ st El Ghazali), Montuschi (37’ st Curella), Bonavita, Derjai, Marra. A disposizione: Palermo, T. Albonetti, Suzzi, Minardi. All. Paterna

Faenza calcio: Ruffilli, Karaj, Gimelli, Borini, Prati, Albonetti (35’ pt Signore), Tuzio (6’ st Marocchi), Bertoni (41’ st Strada), Grazhdani (45’ st Cavolini), Gjordumi, Ulivieri (13’ st Zani). A disposizione: Fabbri, Brusi, Emiliani, Caroli. All. Cavina

Arbitro: Tinelli di Verona – assistenti: Soverini e Vitali di Bologna

Rete: 24’ pt Grazhdani

Ammoniti: Montuschi, Bizzini, Landini (Sanpa); Tuzio, Ulivieri, Zani (Faenza)