I Blacks trovano a Ragusa una vittoria sofferta, ma fondamentale per classifica e morale. Il girone di ritorno inizia nella maniera migliore e questo successo servirà a dare ancora più motivazioni in vista di una settimana intensa che vedrà i faentini ospitare Lumezzane mercoledì alle 20.30 e andare domenica 19 a Treviglio (ore 18). I Raggisolaris non vivono una giornata positiva in terra siciliana, come dimostrano le tante palle perse e i liberi sbagliati, ma hanno il grande merito di restare sempre a galla con la difesa, diventata sempre più aggressiva con il passare dei minuti, arma fondamentale per acquisire anche fiducia in attacco. Non è un caso che il supplementare sia stato giocato molto bene con buone soluzioni anche offensive che hanno permesso di vincere un match duro contro una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per la salvezza diretta.

La partita è tesa e nervosa e si gioca sul filo dell’equilibrio fino a metà del secondo periodo, quando Ragusa passa a condurre 41-30. Il suo segreto? La maggiore aggressività e un attacco che produce più punti dei faentini. Ci deve pensare coach Garelli a dare la scossa alla squadra, e le sue parole sommate all’orgoglio dei Blacks, valgono il break di 9-0 per il 39-41 dell’intervallo. Ragusa prova ancora l’allungo andando questa volta sul 50-41, trovando la pronta risposta degli ospiti, bravi con la difesa a recuperare palloni e a finalizzarli in attacco. Il quarto finisce infatti con i Blacks avanti 54-52 grazie alla tripla di Fragonara. Proprio il playmaker sigla negli ultimi secondi il canestro del 71-71 con Faenza che a 23’’ dalla fine ha il possesso della vittoria, ma Vico non trova il canestro. Nel supplementare i Blacks si esaltano partendo con un 4/4 dalla lunetta (tallone d’Achille dei regolamentari) e segnando molte triple: un mix perfetto che permette di trovare un vantaggio in doppia cifra (86-76) che di fatto chiude i giochi. Nel finale la stanchezza assottiglia il gap, ma il match non ritorna mai in discussione.

Virtus Ragusa – Blacks Faenza 84-89 d1ts (24-20; 41-39; 52-54; 71-71)

VIRTUS RAGUSA: Erkmaa 8, Piscetta, Bertocco 26, Simon 10, Gloria 15, Tumino, Vavoli 17, Mirabella ne, Kosic 6, Calvi ne, Abba 2, Ianelli ne. All.: Valerio – Di Gregorio

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 21, Calbini 1, Vico 12, Naccari, Poggi 14, Dellachiesa ne, Magagnoli, Ammannato 2, Cavallero 19, Fragonara 20. All.: Garelli

Arbitri: Parisi – De Giorgio

Note. Tiri da 2: Ragusa: 25/49, Faenza: 22/53; tiri da tre: Ragusa: 4/21, Faenza: 7/24; tiri liberi: Ragusa 22/26:, Faenza: 24/36; Rimbalzi totali: Ragusa: 42, Faenza: 52;

Uscito per falli: Kosic