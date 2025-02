Colpo esterno della Fenix Energia in casa della MT Unica Volley Rimini. Le faentine conquistano tre punti d’oro che permettono loro di consolidare il secondo posto in classifica, aumentando a cinque il vantaggio sulle inseguitrici.

“Ci aspettavamo una battaglia e così è stato – sottolinea coach Mirko Mancini -. L’Unica Volley è una squadra molto giovane, ma davvero forte in attacco con alcune ragazze che si allenano anche con la serie A2 e ci hanno davvero messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi a muro e a contrastare i loro attacchi, basando la partita sulle battute: in questo modo abbiamo messo in difficoltà le nostre avversarie. Abbiamo vinto ai vantaggi i primi due set e l’ultimo è stato più tranquillo, avendo gestito un buon vantaggio iniziale. Sono molto contento perché contro di loro non è mai semplice vincere e anche all’andata, pur vincendo 3-0, è stata una gara molto difficile”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia ospiterà sabato 8 febbraio alle 20.30 il Mosaico Ravenna.

MT Unica Volley Rimini – Fenix Energia Faenza 0-3 (24-26; 23-25; 19-25)

FAENZA: Calubani, Zannoni 10, Bartoli 9, Sbarzaglia, D’Agostino 9, Giorgi, Rossi 7, Grandi, Merendi, Enabulele 19, Spada 10, Seganti (L1), Raffoni (L2). All.: Mancini