Bunge (NYSE: BG), produttore leader di oli vegetali, e Olleco, la divisione per le energie rinnovabili di ABP Food Group, hanno annunciato oggi un accordo per la costituzione di una joint venture paritetica finalizzata alla creazione di un business che comprenda l’intero ciclo di vita degli oli alimentari.

La joint venture lavorerà con i clienti del settore della ristorazione e della produzione alimentare in Europa – esclusi Regno Unito e Irlanda – per fornire oli e garantire che l’olio da cucina esausto (UCO) venga raccolto in modo efficiente e riutilizzato come materia prima nella produzione di combustibili rinnovabili. Le soluzioni e i servizi che verranno offerti contribuiranno ad affrontare le sfide ambientali e di sicurezza energetica dei principali mercati europei.

“Siamo lieti di collaborare con Olleco per espandere il nostro portafoglio di materie prime rinnovabili in Europa. Insieme, condividiamo l’impegno per la sostenibilità e per la ricerca di soluzioni innovative per ridurre le emissioni di carbonio nelle nostre catene del valore“, ha dichiarato Greg Heckman, CEO di Bunge.

La partnership, con sede ad Amsterdam, valorizzerà le relazioni con i clienti, il footprint e l’esperienza globale di Bunge nella produzione di olio vegetale e il modello di Olleco, leader di mercato nella fornitura, raccolta e conversione di oli da cucina.

“Questa partnership costituisce una fase entusiasmante per Olleco in Europa. La joint venture paritetica accelererà la nostra espansione, consentendoci di offrire un servizio più ampio e professionalizzato all’industria alimentare, che lavora per garantire il corretto riutilizzo di questa preziosa risorsa. Siamo lieti di collaborare con Bunge, un’azienda agile, innovativa e impegnata nel settore delle energie rinnovabili“, ha commentato Joe Kenny, CEO di Olleco.

A proposito di Bunge

Bunge (www.bunge.com, NYSE: BG), è un’azienda che ha lo scopo di mettere in contatto gli agricoltori con i consumatori per fornire alimenti essenziali, mangimi e biocarburante. Con più di due secoli di esperienza e relazioni profondamente radicate a livello globale, lavoriamo per mettere cibo di qualità su tutte le tavole, migliorare il livello di sostenibilità, aumentare la sicurezza alimentare globale e aiutare le comunità a crescere. In qualità di leader mondiale nella lavorazione dei semi oleosi e di produttore e fornitore di oli e grassi a base vegetale, diamo valore alle nostre partnership con gli agricoltori per migliorare la produttività e l’efficienza ambientale nel settore agricolo in tutte le nostre catene di valore e per trasportare prodotti di qualità dal luogo di coltivazione a quello di consumo. Allo stesso tempo, collaboriamo con i nostri clienti per creare e reimmaginare il futuro del cibo, sviluppando soluzioni personalizzate e innovative per soddisfare le esigenze e i bisogni nutrizionali in evoluzione in ogni parte del mondo. La nostra azienda ha sede principale a St. Louis, Missouri, e più di 23.000 dipendenti che lavorano in più di 300 strutture situate in più di 40 paesi.

A proposito di Olleco

Olleco è il principale fornitore del Regno Unito di oli da cucina premium e raccoglitore di olio da cucina esausto e di rifiuti alimentari. L’olio raccolto da Olleco viene convertito in biocarburanti di alta qualità e i rifiuti alimentari vengono trasformati in energia rinnovabile e fertilizzanti. Questo aiuta i nostri clienti a fare la loro parte nella creazione di un’economia circolare. Olleco è cresciuta fino a diventare uno degli specialisti della sostenibilità di maggior successo a livello nazionale, con oltre 1.000 dipendenti in 19 siti strategicamente dislocati in tutto il Regno Unito e in Irlanda. Questi servono 50.000 strutture di ristorazione, oltre alla Casa Reale. Le attività di Olleco hanno aiutato molti dei più famosi nomi attivi nell’industria alimentare a ridurre il loro impatto ambientale di centinaia di migliaia di tonnellate di CO₂e. www.olleco.co.uk