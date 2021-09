Entra nel vivo Scuderia START, il progetto che l’azienda del trasporto pubblico romagnolo ha avviato per selezionare 45 giovani autisti entro i primi mesi del 2022..

Mercoledì e giovedì prossimi, a Misano World Circuit e nel corso di IBE Driving Experience, un centinaio di candidati entreranno in contatto diretto col percorso di formazione che renderà più agevole ed economica l’acquisizione della patente e quindi l’avvio di una nuova occupazione.

I candidati in queste settimane, stimolati anche da una campagna che ha visto testimonials alcuni giovani autisti di Start Romagna, hanno compilato il form sul sito di Start Romagna per garantirsi la partecipazione gratuita; a IBE sul piazzale dell’autodromo avranno anche l’opportunità di conoscere l’innovazione tecnologica dei mezzi di ultima generazione. Una vera driving experience, all’insegna della formazione.

I requisiti per la partecipazione sono semplici: fascia d’età 24-29 anni e il possesso della sola patente B.

“Siamo soddisfatti – spiega Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna – ed abbiamo prolungato il periodo delle candidature per dare a tutti gli interessati l’opportunità di una nuova occupazione. La figura dell’autista è in continua evoluzione, la familiarità con le tecnologie è uno dei requisiti e avremo cura di trasmettere le nozioni necessarie, oltre ad intervenire economicamente per agevolare l’iter di acquisizione della patente”.

Il progetto ha attirato l’attenzione di brand prestigiosi del trasporto, tra gli altri anche IVECO BUS. “Per noi di IVECO BUS – dice Tiziano Dotti, Italy Market Sales Manager – è un onore prendere parte a eventi che promuovono la formazione delle nuove generazioni di autisti, che rappresentano non solo il presente, ma soprattutto il futuro del nostro settore. Siamo inoltre orgogliosi della preziosa collaborazione da parte di Maresca e Fiorentino, concessionaria di riferimento che dal 1957 condivide insieme a noi valori e attenzione allo sviluppo del mondo della mobilità”.

Mercoledì 29 dalle 14.30 il progetto sarà presentato nel dettaglio a IBE Driving Experience a tutti i giovani che hanno aderito all’invito.

Start Romagna sarà presente anche ai convegni con il Presidente Roberto Sacchetti che interverrà all’evento di apertura alle 14.30, dal titolo “PNRR, mezzi e infrastrutture per il trasporto di domani. La trazione? Si chiama sostenibilità”.

Giovedì 30, alle 10.30, il Direttore Generale di Start Romagna, Giampaolo Rossi, interverrà invece ad una sessione dedicata alla sicurezza del trasporto con autobus. In mattinata si svolgeranno anche le prove pratiche del progetto Scuderia START.

Infine, sempre giovedì alle 14.00, il Direttore Risorse Umane Stefano Fiori parteciperà al meeting dedicato alle nuove alimentazioni sostenibili per i mezzi di trasporto.