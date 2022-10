Storie di cooperazione per i cento anni (e uno) del Teatro Socjale

Per festeggiare i cento anni del Teatro Socjale di Piangipane, compiuti durante la pandemia e quindi celebrati solo quest’anno, Ravenna Teatro, Fondazione Teatro Socjale di Piangipane e Legacoop Romagna hanno organizzato cinque appuntamenti per riflettere sul senso di essere cooperatori oggi. Ad aprire ogni evento sarà un evento speciale delle Storie di Ravenna di Ravenna Teatro dedicato ai braccianti di Piangipane e alla loro rivolta contro i soprusi dei padroni e alla loro capacità di superare le difficoltà del territorio circostante.

Ad ogni incontro poi un ospite speciale per parlare dell’esperienza cooperativa oggi in varie sfaccettature della quotidianità: sarà presente l’Arci, la Cooperativa San Vitale, l’Associazione Nazionale Imprese Portuali, Legacoop Romagna e la cooperativa Olinda, che da vent’anni lavora per trasformare l’ex manicomio di Milano in un ristorante, in un ostello e in un laboratorio teatrale.

Ultima serata dedicata a Nullo Baldini, padre della cooperazione ravennate.