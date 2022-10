La terza edizione dell’iniziativaAmazon Storyteller 2022, il premio letterario per autori autopubblicati, volge al termine e Amazon svela i cinque titoli finalisti tra cui, il 10 novembre 2022, sarà proclamato il tanto atteso vincitore è sempre più vicino.

Queste le opere, e i nomi dei cinque talentuosi autori finalisti che si contenderanno il titolo di Amazon Storyteller 2022:

Monsieur Chef Le Indagini di Iachìno Bavetta di Dario La Rosa, penna palermitana e giornalista professionista, che ha iniziato a scrivere la serie dell’investigatore amatoriale Iachìno Bavetta per caso e poi non ha più smesso.

Lunga nuvola bianca di Terence Biffi, ravennate classe ’90, che nel viaggio ha trovato una cura all’obesità, all’infelicità e alle insoddisfazioni personali. Quest’opera è un racconto ironico dei due anni che l’autore ha trascorso in Nuova Zelanda durante la pandemia. Appena rientrato da un nuovo viaggio tra Caucaso, Turchia, Iraq e Iran è già al lavoro sul suo terzo libro.

Il giorno è uguale alla notte di Francesco Gardini, insegnante veronese di Ju Jitsu. Ha già scrittoGiorni d’Autunno, romanzo breve pubblicato nel 2020 e Avventure nelle grandi praterie, racconto edito da VJ Edizioni nel 2021.

La ninnananna degli alberidi Alice Bassoli,autrice nata e cresciuta in provincia di Reggio Emilia che, tra pianura, nebbie e cieli bianchi invernali, ha trovato la sua ispirazione scoprendo la bellezza di fantasticare, creare storie e sognare ad occhi aperti.

Solo chi soffre (Delitti in prima pagina Vol. 6) di Doriana Cantoni, già autrice di numerosi romanzi, racconti e di una silloge poetica. Oggi vive in una località di montagna dove si dedica a tempo pieno alla sua passione più grande: la scrittura.

Qualità dell’opera, numero di download e recensioni dei clienti sono i criteri secondo cui sono stati selezionati i 5 finalisti. Il 10 novembre toccherà alla giuria di esperti – composta da Cristina Stillitano, vincitrice dell’edizione 2021 con il libro:“Andrai, tornerai, non morirai”, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Laura Rocca, autrice, Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna – proclamare il vincitore 2022.

È grazie al loro sapiente giudizio che, anche per questa terza edizione, Amazon Media EU S.à r.l. assegnerà il Premio Amazon Storyteller: l’autore riceverà una ricompensa in denaro di €10.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. A tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.

Tutte le opere candidate, dei finalisti e non solo, sono incluse nell’abbonamento a Kindle Unlimited.

E quest’anno c’è anche una grande novità: la proclamazione del vincitore del premio in Italia, selezionato tra i cinque finalisti, avverrà per la prima volta in presenza giovedì 10 novembre 2022 in occasione di un evento speciale dedicato al Self Publishing.