Il Comune di Brisighella ha recentemente lanciato tre progetti chiave per il futuro del borgo: la riqualificazione dell’area mercatale, il ripristino del campo sportivo e l’efficientamento energetico della scuola primaria. Il Partito Democratico critica però l’operato dell’amministrazione del sindaco Massimiliano Pederzoli: “Nonostante le promesse, l’amministrazione Pederzoli ha perso importanti finanziamenti regionali ottenuti nel 2018 per la riqualificazione del Teatro Pedrini e nel 2021 e 2022 per la piscina delle Terme.

La critica principale riguarda la mancanza di una visione complessiva e di tempistiche realistiche per lo sviluppo del borgo. I giovani di Brisighella, in particolare, si sentono trascurati, senza spazi dedicati a loro”.

Negli ultimi anni, i comuni hanno ricevuto risorse dalla Regione e dalla Comunità Europea, ma il Pd accusa la giunta brisighellese di non essere riuscita a sfruttarle adeguatamente:

“I finanziamenti per il Teatro Pedrini e la piscina delle terme sono stati persi a causa del mancato rispetto delle scadenze. Questi finanziamenti potevano trasformare Brisighella in un gioiello dell’Appennino.

L’amministrazione Pederzoli, dopo l’alluvione di maggio 2023, ha costruito un muretto di protezione per i campi da tennis nell’area sportiva, che però non è servito a molto. Ulteriori investimenti in quell’area saranno comunque sempre a rischio. Stesso discorso per l’area termale, a oggi in stato di assoluto degrado, di proprietà privata e vittima di un allagamento distruttivo lo scorso anno.

Ha senso investire soldi pubblici in aree dove il fiume fuoriesce a ogni piena?

A fronte di queste problematiche perché non osare e valutare nuovi investimenti in aree sicure?”

Per la principale forza di opposizione, le priorità per il futuro del borgo sono sicurezza idraulica, ma anche coinvolgimento dei giovani e sviluppo sostenibile del borgo.

𝑳𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒅𝒆𝒍𝑷𝑫𝒑𝒆𝒓𝒊𝒍𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐:

• “𝑃𝑒𝑟 𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 e le famiglie bisogna offrire spazi sicuri e opportunità per i giovani, diversificando gli investimenti. Perché non creare una zona sportiva moderna (piscina, campi da tennis e collegata al centro con un ciclopedonale) nell’area di fronte all’Hotel Meridiana (per un terzo di proprietà del Comune di Brisighella)?

• Per il centro storico:

◦ Piazza Marconi: Trasformarla in un salotto turistico e culturale.

◦ Piazza Carducci: Rivalutare in chiave pubblica il complesso Gigiolè per corsi universitari e formazione enogastronomica e turistica

◦ recupero del Teatro Pedrini grazie ai fondi regionali Atuss (Emilia-Romagna e Unione Romagna Faentina).

Come PD chiede un cambio di passo nella gestione del territorio e una pianificazione più inclusiva e strategica. L’amministrazione Pederzoli deve ascoltare la comunità e progettare il futuro di Brisighella in modo più coerente e concreto. Invitiamo il Sindaco Pederzoli e la sua Giunta a un dibattito costruttivo per il futuro del borgo. Brisighella ha necessità di passare dalle parole ai fatti, avviando finalmente i lavori. I giovani e giovanissimi di Brisighella non hanno oggi nessuno luogo a loro dedicato, nessuno spazio o occasione per vivere questo territorio. Una piscina fra dieci anni non risolverà il problema di chi soffre oggi queste mancanze. Se non diamo loro la possibilità di vivere il territorio, di affezionarsi non faremo altro che alimentare la loro voglia di andarsene.