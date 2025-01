Via Baiona sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra la rotonda dei Portuali e la rotonda dei Doganieri a partire dalle 8 di giovedì 16 fino alle 18 di giovedì 23 gennaio per lavori di sistemazione dell’attraversamento ferroviario.

Nei giorni e negli orari interessati dai lavori, il transito sarà consentito ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate in via della Chimica in entrambe le direzioni e in via Romea Nord nel tratto compreso tra la rotonda dei Camionisti e la rotonda Montecarlo; è invece previsto il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto terminale della strada di collegamento tra la rotonda dell’Anic e via Baiona.

Nel periodo indicato i veicoli provenienti dal ponte mobile (rotonda Belgio) e diretti verso le Bassette e via Baiona Nord, potranno percorrere via della Chimica, Rotonda Montecarlo, via Romea Nord in direzione nord, via Di Vittorio, via Bassette, rotonda dei Doganieri, via Baiona e viceversa.

I veicoli diretti al Polo Chimico (Versalis Eni) potranno continuare a percorrere via Baiona (tratto compreso tra la rotonda Belgio e la rotonda dell’Anic).