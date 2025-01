“Esprimo il mio più sincero ringraziamento al Governo e al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, per l’ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro a favore della Regione Emilia-Romagna. Questo intervento, che si aggiunge ai 15 milioni già stanziati, è un segnale forte e tangibile di vicinanza alle comunità colpite dalle devastanti alluvioni dello scorso autunno e del maggio 2023”. A dichiararlo è la senatrice Marta Farolfi, Fratelli d’Italia, vicesindaca di Brisighella.

Secondo Farolfi: “L’integrazione dei fondi è cruciale per garantire una copertura completa nell’erogazione degli acconti e dei primi saldi alle famiglie e alle imprese alluvionate, contribuendo in modo deciso alla ripresa e alla ricostruzione dei territori. Questo stanziamento rientra in un impegno continuo e costante del Governo, volto a rispondere prontamente e in maniera efficace alle esigenze delle comunità. La priorità, oltre alla messa in sicurezza dei territori e alle realizzazione delle opere manutentive, deve essere quella di garantire un supporto concreto a chi sta vivendo una situazione di grande difficoltà e il Governo continuerà a lavorare senza sosta per favorire un rapido e definitivo ritorno alla normalità e rispondere a tutte le necessità delle zone alluvionate, favorendo così la ricostruzione e il rilancio dell’economia locale”.