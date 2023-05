Brisighella è in lutto per la scomparsa di Egisto Pelliconi, sindaco della città negli anni Settanta.

E’ stata la deputata FdI, e vicensindaca di Brisighella, Marta Farolfi a darne notizia con un post sui social: “Apprendo, a Roma, con tristezza che Egisto Pelliconi ci ha lasciato. Inutile ricordare i suoi innumerevoli incarichi da più volte sindaco a consigliere d’amministrazione della Cassa di Risparmio di Ravenna. È stato per mezzo secolo un esemplare punto di riferimento della nostra comunità. Esprimo alla moglie e alle figlie la mia vicinanza e le mie più sincere condoglianze.” – scrive Farolfi.

Anche Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna Spa, ricorda commosso Egisto Pelliconi, da lunghi anni competente ed impegnato Consigliere di Amministrazione della Cassa e di altre società del Gruppo, nitido ed appassionato uomo di cultura molto legato alla dottrina sociale della Chiesa ispirata dai suoi autorevoli concittadini brisighellesi Cardinali Dino Montuzzi e Achille Silvestrini di cui è stato anche successore alla presidenza dell’Associazione Culturale brisighellese “I Naldi e gli Spada”.

Egisto Pelliconi – ha aggiunto il Presidente Patuelli – è stato con noi molto impegnato sempre con costruttività per la sana e prudente gestione della Cassa di Ravenna e per lo sviluppo del nostro Gruppo Bancario privato ed indipendente. Non lo dimenticheremo.