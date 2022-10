Acceso l’autovelox sulla provinciale Bastia

Acceso da lunedì il nuovo autovelox automatico sulla provinciale Bastia che collega Sant’Agata sul Santerno a Lavezzola. Il nuovo dispositivo elettronico, attivo 24 ore su 24, si trova in prossimità dell’incrocio con via Bordocchio. La Bastia è una di quelle provinciali da tempo attenzionate dalle forze dell’ordine. Strada altamente trafficata, per la sua conformazione è sempre stata attraversata ad alta velocità, ben al di sopra del limite dei 90 Km/h fissato dal codice della strada, con relativo aumento della pericolosità, in particolare per i residenti e in prossimità delle diverse intersezioni con strade laterali. La provinciale negli anni è stato purtroppo anche teatro di gravi incidenti stradali, anche mortali.