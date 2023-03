“Con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, si dà mandato al Sindaco di sottoscrivere l’atto costitutivo di fondazione per la nuova Cervia Turismo: una decisione molto importante per la nostra città. Apprezziamo che un certo numero di imprese abbia deciso di lanciarsi in questa sfida, un numero che speriamo sia destinato a crescere con il passare degli anni. Il principale obiettivo della nuova fondazione sarà quello di incrementare il numero di presenze di turisti a Cervia, andando a promuovere la nostra località e andando a intercettare un nuovo pubblico.

In questi anni, molto difficili, la competizione nel campo del turismo si è fatta sempre più serrata, non più solo con le località confinanti, ma anche con importanti mercati balneari esteri. Grazie ad i voli low-cost, oggi è possibile viaggiare e visitare con costi contenuti località estere, che così entrano in competizione diretta con Cervia. Servirà quindi molta professionalità, competenza e conoscenza del territorio, a partire dalla punta di diamante, rappresentata dal direttore della fondazione, per promuovere Cervia e le sue bellezze, i suoi eventi, i suoi paesaggi e peculiarità, e il valore aggiunto, che da sempre è garantito dalle imprese cervesi. Dalla buona riuscita di queste attività, l’intera città ne trarrà beneficio.”

Mirko Boschetti, Segretario PD Unione Comunale di Cervia