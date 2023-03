Domenica 5 marzo scorso al Centro Sociale Cervese ha avuto luogo il Pranzo di Solidarietà “Insieme per lo I.O.R.” organizzato dal Lions Club Cervia Ad Novas per raccogliere fondi a sostegno del servizio di accompagnamento dei pazienti oncologici svolto da tempo dai volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo, rappresentati dal Presidente dell’Associazione Mario Pretolani.

Il successo della manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre 180 persone, è stato possibile grazie al contributo di numerosi volontari, in particolare lo Chef Antonio Marzola, lo Chef Vito D’Addiego ed i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia, impegnati in una prova pratica sotto il coordinamento dei loro insegnanti: Maitre Pierluigi Mengozzi e Chef Domenico Magnifico.

I ragazzi hanno allestito la sala e svolto il servizio ai tavoli in modo impeccabile. Esilarante, ma proficua, l’asta tenuta dal noto gruppo cervese “Rumours for Children”.

“Esprimo grande soddisfazione per la buona riuscita dell’evento che costituisce l’ennesima dimostrazione dello spirito solidale che anima il nostro territorio, un ringraziamento particolare va a Orestino Zattoni che lo ha organizzato per conto del nostro Club” , queste le parole del Presidente del Club Alberto Salsa.