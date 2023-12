La Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS, insieme alla Diocesi di Faenza – Modigliana, Settore Pastorale sociale e a CEFAL Emilia Romagna, in collaborazione con il Centro studi Giuseppe Fanin – MCL, presentano il bando per l’assegnazione di una Borsa di ricerca dell’importo di 2.500 euro, dedicata a valorizzare la figura del senatore Giovanni Bersani, di cui nel 2024 ricorre il decimo anniversario della scomparsa.

Giovanni Bersani è stato l’ispiratore di molte cooperative e consorzi cooperativi, parlamentare europeo dal 1960 al 1989, dove ha promosso l’assemblea parlamentare paritetica UE-ACP (acronimo di Africa-Caraibi-Pacifico) di cui è stato per anni presidente e sempre attivo in molti paesi in via di sviluppo, per promuovere la pace e la formazione delle persone.

Lo scopo di questa iniziativa è quello, prendendo spunto dallo studio del materiale dell’archivio del senatore Bersani dislocato a Faenza, di proporre una rilettura della sua figura e delle opere svolta nei tanti anni del suo impegno: dall’associazionismo di ispirazione cristiana, al sociale, alla cooperazione, alla politica, prima italiana, poi europea con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo.

I giovani e i ricercatori interessati possono trovare il Bando e tutte le informazioni utili sul sito internet della Fondazione www.dallefabbriche-multifor.it

La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2024.